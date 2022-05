Olavo Sul cobra o início das obras de Ceim e UBS na Sitiocas Campina Verde

O vereador Olavo Sul (MDB) está requerendo da Prefeitura de Dourados, informações sobre o porquê da demora para o início das obras de construção de um CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) e uma Unidade de Saúde Familiar para a Sitiocas Campina Verde.

Olavo lamenta a ausência destes equipamentos públicos no bairro e indaga ao poder executivo se há processos licitatórios em andamento para as construções do Ceim na Sitioca Campina Verde e Unidade de Saúde Familiar. Caso existam, ele requer informações minuciosas do andamento, como os trâmites que já foram adotados.

Pergunta também se município recebeu recursos para a construção do Ceim oriundos do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação) ou outros recursos; se o município recebeu recursos para a construção da Unidade de Saúde Familiar e, se sim, que seja informado quais foram os valores e o órgão empenhador.

O vereador ainda requereu que, caso não existam processo licitatório para a construção do Ceim e para a Unidade de Saúde Familiar Básica, informações de quais são as medidas que a administração pública adotará para que seja sanada a de ausência de centro de educação infantil e posto de saúde naquela comunidade.