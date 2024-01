Eldorado Brasil está com novas oportunidades para 2024

Como uma das principais empregadoras do Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil está com novas oportunidades para o início de 2024.

As vagas para a cidade de Três Lagoas são na Transportadora para borracheiro, mecânico I e soldador manutenção I.

Na cidade de Água Clara, as oportunidades são para técnico de enfermagem e ajudante florestal. Para participar do processo seletivo que será presencial, é necessário que os candidatos compareçam aos locais indicados, seguindo as datas e horários estipulados. Adicionalmente, é imprescindível que os candidatos tragam consigo currículo atualizado, documento pessoal e carteira de trabalho.

Confira abaixo os detalhes dos processos

Processo seletivo Três Lagoas

Data: 09/01 (terça-feira)

Local: SENAI Três Lagoas

Endereço: Rua José Amílcar Congro Bastos, nº 1313, Vila Nova, Três Lagoas

Horário: a partir das 8:30

Processo seletivo Água Clara

Data: 10/01 (quarta-feira)

Local: Escritório Eldorado Água Clara

Endereço: Rua Primeiro de maio, nº 01, Água Clara

Horário: a partir das 8:30

A empresa oferece como benefícios assistência médica e odontológica, vale alimentação e alimentação no local de trabalho, programa de participação de resultados, plano de previdência privada e seguro de vida. Mais informações podem ser conferidas no site da Eldorado www.eldoradobrasil.com.br/trabalheconosco.

Time Eldorado Brasil

Visando ampliar seu time com novos talentos, a empresa está em busca de pessoas inovadoras e proativas, que se destaquem pela integridade, ética no trabalho e pela capacidade de agir com responsabilidade, visando à criação de valor sustentável. O profissional deve estar comprometido com os resultados, ter os valores alinhados aos da empresa, e estar pronto para integrar um time reconhecido por suas conquistas excepcionais e resultados inéditos no setor de celulose. Além de buscar um perfil alinhado à cultura da empresa, a Eldorado oferece um ambiente de trabalho estimulante e desafiador, promovendo a valorização dos colaboradores, suas ideias e suas individualidades.

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose é uma das mais eficientes e sustentáveis empresas de base florestal para produção de celulose do mundo. A companhia opera em Três Lagoas (MS) uma fábrica com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Em energia limpa, há geração de 50 megawatts/hora de energia na usina termelétrica Onça Pintada, além da mesma quantidade na planta de celulose – que é autossuficiente. A base florestal é de mais de 293 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Para dar condições para operar em níveis de excelência, a companhia conta com o trabalho de mais de 5 mil colaboradores no Brasil e em escritórios internacionais. Em Santos (SP), a Eldorado Brasil opera um dos maiores terminais portuários multimodais da América Latina, com capacidade para exportar até 3 milhões de toneladas de celulose por ano.

Para mais informações, acesse: www.eldoradobrasil.com.br