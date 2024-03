Egressos de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN ganham premiação estadual

Cinco egressos levaram os prêmios do 3º Concurso de Trabalhos Finais de Graduação

Egressos da UNIGRAN Dourados e Capital participaram do 3º Concurso de Trabalhos Finais de Graduação de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, organizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MS. Dos 13 inscritos do Centro Universitário, cinco levaram a premiação e dois receberam uma menção honrosa pelo trabalho.

O evento teve como objetivo estimular e difundir a produção do conhecimento científico, proporcionar discussão sobre a qualidade dos trabalhos acadêmicos do estado, além de promover a valorização do profissional e egresso de Arquitetura e Urbanismo.

Dos 27 participantes inscritos, de cinco instituições do MS, 13 foram da UNIGRAN. O concurso foi dividido em três categorias, sendo Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo.

Na categoria Arquitetura, os egressos Daniel Cristian de Oliveira Magalhães e Amanda Luíza Pinheiro Céspede receberam uma Menção Honrosa pelo trabalho apresentado. Já o acadêmico Vitor Cavalcante Antoniassi conquistou a 3ª colocação, com o projeto ‘Maker Space atrelado a plataforma Fab Lab e metodologias de ensino ativas’.

As egressas Tamara de Oliveira Ribeiro, com o projeto ‘Intervenção urbana Rota Segura: Parada para Igualdade’, e Maria Eduarda Caetano, sobre o tema ‘Revitalização do Córrego Paragem e parque Linear Estações’, também levaram a premiação para casa, conquistando o 3º e a 1ª colocação, respectivamente, na categoria Urbanismo.

Da UNIGRAN Capital, a egressa Maria Helena Bertola recebeu a premiação pelo 1º lugar na categoria Paisagismo, com o trabalho ‘Centro de Convivência para idosos Infinity Life’. E com o projeto ‘Pet Park – Parque Memorial e crematório para animais domésticos’, Carolina Mourão Ramos conquistou a 3ª colocação na mesma categoria.

O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de Dourados, Cezar Augusto Faria e Silva, aponta que a participação dos acadêmicos e egressos nestes concursos são importantes para mostrarem a qualidade de ensino da Instituição e dos trabalhos desenvolvidos por eles, além de ser um motivador para o recém-egressos ter o seu trabalho premiado pelo Conselho.

“A importância desse tipo de premiação para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN se dá em vários motivos: eleva a confiança do corpo docente em relação ao ensino promovido, traz visibilidade para o nosso curso, demonstra que estamos tomando as decisões corretas no planejamento didático, apresenta aos nossos acadêmicos e à sociedade a qualidade do ensino da nossa Instituição e eleva a autoestima dos nossos egressos (premiados ou não) por saberem que foi oferecido à eles uma educação de qualidade e alinhada com o que o Conselho espera dos nossos profissionais”, ressaltou o coordenador.

Maria Eduarda Caetano, 1ª colocada na categoria Urbanismo, contou que ficou sabendo do concurso pela sua orientadora, professora Silvia de Toledo, e ficou muito feliz por ter conquistado o prêmio. “Me senti muito honrada e feliz pelo projeto ter alcançado todo esse reconhecimento. Os profissionais de ensino da UNIGRAN, principalmente minha orientadora, tiveram um papel fundamental nessa conquista, sem o apoio e conhecimento deles o projeto não teria se desenvolvido daquela forma”, comentou.

Com o projeto ‘Centro de Convivência para Idosos: Infinity Life’, Maria Helena Bertola foi a representante da UNIGRAN Capital no 1º lugar, na categoria Paisagismo. Para ela, o prêmio foi recebido com muita alegria, validando o seu empenho e dedicação durante toda a graduação.

“Recebi com grande alegria o reconhecimento. Este prêmio validou todo o empenho e dedicação que tive, inclusive fazendo desenhos à mão livre e pintando, para que pudesse expressar o projeto de paisagismo da melhor forma e assim cumprisse a função proposta”, relembrou Maria Helena.