Eduardo Riedel administra com “pé no chão”, avalia Zé Teixeira

O governador Eduardo Riedel está “administrando com o pé no chão e prometendo aquilo que pode fazer”. A opinião é do deputado Zé Teixeira (PSDB) que acompanhou as comitivas de Jardim, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Amambai, Caracol, Itaporã e Douradina em reuniões durante a semana passada na Governadoria que garantiram investimentos reivindicados para melhorar a vida nos municípios. “Estou muito satisfeito com o caminho trilhado por Mato Grosso do Sul. Seguimos na rota do progresso e do desenvolvimento. O governador Riedel tem demonstrado sensibilidade e garantido muitas obras para os municípios”, analisa Zé Teixeira.

Nas visitas mais recentes, o deputado acompanhou a comitiva de Amambai, município que tem previstos mais de R$ 110 milhões em investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Junto com o prefeito Edinaldo Bandeira, o deputado solicitou recursos para obras do anel viário e para a drenagem e recapeamento no encontro da Rua Antônio Pereira dos Santos e Avenida Pedro Manvailler. “Na reunião, o governador garantiu ainda a reforma e a ampliação do Hospital Regional de Amambai, obras de saneamento básico, além de pavimentação e drenagem em toda a cidade, mais casas populares e construção de pontes de concreto”, informa o deputado.

Já para o município de Caracol, foram garantidos ao prefeito Neco Pagliosa os recursos para a drenagem e recapeamento de diversas ruas, conclusão da ciclofaixa no acesso ao frigorífico, além de uma obra emblemática: “Em respeito ao deputado Zé Teixeira e em memória ao nosso amigo Varanda, nós vamos pavimentar o Clube de Laço de Caracol”, disse Riedel. Na reunião com a comitiva de Douradina, o deputado teve a confirmação da pavimentação dos distritos de Bocajá e Cruzaltina, do recapeamento de avenidas na área central e da primeira fase das obras no polo industrial da cidade.

As notícias também foram muito boas para o município de Itaporã, administrado por Marcos Pacco, que deverá ter quase 100% das vias pavimentadas. Serão R$ 4,5 milhões para o asfalto nos distritos de Montese, Santa Terezinha, Piraporã e o bairro Brinco de Ouro. Também haverá recursos para obras no calçadão Frei Paulino e R$ 6 milhões para duplicação da MS-156. Outro investimento bastante aguardado é a construção do anel rodoviário. São R$ 59 milhões em repasse e as obras, já licitadas, devem começar este mês. “O governador está ouvindo os deputados, prefeitos, vereadores e priorizando o que é mais importante. O Estado tem uma economia sólida e as demandas estão sendo atendidas. Estou satisfeito e os prefeitos também estão contentes”, avalia Zé Teixeira.