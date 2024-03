Fundesporte abre inscrições para municípios sediarem eventos esportivos

Está aberto o Termo de Candidatura para os municípios interessados em sediar os Jogos Escolares e os Jogos da Melhor Idade, iniciativa da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), órgão vinculado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Para realizar as inscrições, é necessário que os prefeitos dos municípios de Mato Grosso do Sul interessados assinem o Termo de Candidatura para o Sedimento de Evento realizado pela Fundesporte até o dia 15 de março.

Para assinar o termo de candidatura para sediar os Jogos da Melhor Idade de MS/2024 e o Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade MS/2024, basta acessar o link. Já o Termo de Candidatura dos Jogos Escolares está disponível no link.

Além do Termo de Candidatura assinado pelo prefeito, os representantes dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul que desejam receber os Jogos da Melhor Idade de MS/2024 e o Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade MS/2024 devem assinar o termo de adesão até o dia 1º de março (clique aqui para acessar). Aqueles representantes que gostariam de receber os Jogos Escolares 2024, devem assinar o termo de adesão até o dia 12 de março (clique aqui para acessar).

Calendário

O calendário preliminar de eventos de 2024 da Fundesporte também já está disponível no clique no link. A programação para este ano inclui diversas competições: Jogos Escolares da Juventude, da Melhor Idade, Universitários, Paralimpíadas Escolares, Festival Surdolímpico, Festival de Praia, Festival de Verão, e muitas outras atividades.