Edevaldo Mattoso Barbosa pede asfalto e drenagem para dar fim aos alagamentos na Rua Digno Torres

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa apresentou duas indicações, na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para solicitar que a Prefeitura construa a pavimentação asfáltica e implante um sistema de drenagem visando eliminar um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores do bairro Jardim Flamboyant.

O parlamentar solicitou a construção do asfalto e instalação de uma canalização com tubos visando captar e dar escoamento à água das chuvas na Rua Digno Torres.

Segundo ele, “a conclusão do asfalto naquela rua, é uma solicitação da população que trafega naquele trecho diariamente pois a referida via sofre com erosões e alagamentos, causando transtornos irreparáveis aos moradores. Este pedido, naquela região, é um apelo dos moradores, que há anos vem prejudicando assim o direito de ir e vir, pois estes problemas identificados estão causando transtornos no trânsito e ocasionando acidentes e danos financeiros aos contribuintes, que necessitam circular por aquele caminho”.

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa argumentou ainda que são várias reclamações dos moradores solicitando este serviço. “É de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir dos moradores daquela e outras regiões. Os moradores procuraram este Vereador e pediam com extrema urgência, porque sofrem há anos com alagamentos de poça de lama em toda a rua em tempo chuvoso”.