Delegação da Fiems participa de evento internacional de tecnologia para indústria na Alemanha

Delegação do Sistema Fiems, formada por diretores da Federação das Indústrias e representantes do Senai e do CIN (Centro Internacional de Negócios), participam da principal feira de tecnologia para indústria no mundo. A Feira Industrial de Hannover é realizada na Alemanha e, neste ano, acontece entre os dias 17 e 21 de abril de 2023, com o tema “Transformação Industrial – Fazendo a Diferença”.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a feira é muito conceituada e conta com mais de 40 mil expositores. “A visita é uma oportunidade de contatos e uma forma de encurtar o espaço para levar tecnologia e inovação para Mato Grosso do Sul”, explicou.

Mangialardo afirma que o foco é aprofundar em temas prioritários para o Senai, como energia voltada para área de hidrogênio; carbono neutro, gerenciamento de energia renováveis, indústria 4.0 e metaverso. “Essa oportunidade que estamos tendo de mandar a equipe da Fiems, do CIN, mas a equipe do Senai, pode agregar à Federação de maneira única”.

O evento se posiciona como um direcionador de tendências e de rumos para o segmento industrial e de manufatura avançada, com foco em processos mais eficientes e integração. Grandes empresas dos setores mecânico, elétrico, digital e de energia são expositoras da feira e demonstram como desenvolvem tecnologias e inovações para uma indústria mais eficiente, sustentável e inteligente.

Todos os anos a feira tem um país parceiro e em 2023 será a Indonésia, o maior país arquipélago do mundo e uma potência econômica da Ásia.