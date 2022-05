Condutor foge do DOF e abandona carreta com carga de cigarro avaliada em R$ 3 milhões

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam no final da tarde desta terça-feira, 11, uma carreta Iveco/Stralis carregada com cigarro contrabandeado do Paraguai, próximo à BR-487, zona rural de Itaquiraí. Na ação ninguém foi preso.

O DOF fazia patrulhamento na região, quando o condutor da carreta que seguia no sentido contrário entrou de repente em uma área de plantação de milho, o que chamou atenção dos policiais. Em buscas na região, os agentes localizaram o veículo e nas duas caçambas acopladas a carreta encontraram aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Várias placas foram achadas dentro do veículo, na tentativa dos contrabandistas de ludibriar a fiscalização. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.