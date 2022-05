Atenção: BR-163/MS tem 15 trechos em obras da CCR MSVia

A CCR MSVia implanta nesta quarta-feira (11/05) a operação pare-e-siga, bem como desvios no tráfego, em trechos da BR-163/MS. A ação decorre da realização de obras e serviços a serem feitos na rodovia, de forma a melhorar a trafegabilidade aos motoristas.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos usuários sobre a importância da redução de velocidade na aproximação dos locais em obras, uma vez que, devido às interdições parciais da pista, alguns pontos podem apresentar eventuais congestionamentos.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 619;

Dourados – entre os kms 278 e 277, entre os kms 278 e 275, entre os kms 265 e 262, no km 255;

Caarapó – entre os kms 237 e 234;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 833 e 832;

Bandeirantes – entre os kms 556 e 555;

Campo Grande – entre os kms 465 e 464, e entre os kms 454 e 453;

Rio Brilhante – entre os kms 310 e 309;

Douradina – entre os kms 299 e 298;

Caarapó – entre os kms 205 e 204, entre os kms 188 e 187;

Itaquiraí – entre os kms 114 e 113.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).