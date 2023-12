Coamo inaugura em Dourados a primeira Fazenda Experimental no Mato Grosso do Sul

Cooperativa realizou o 1º Encontro de Cooperados para apresentar a unidade de pesquisa e tecnologia

A Coamo Agroindustrial Cooperativa inaugurou, nesta quarta-feira (5), sua Fazenda Experimental na unidade de Dourados, a primeira do tipo no Mato Grosso do Sul. A cerimônia aconteceu na abertura do 1º Encontro de Cooperados, com participantes de toda a região, na sede da indústria, na BR-163.

O prefeito Alan Guedes foi umas autoridades presentes e foi recebido pelo presidente-executivo da Coamo, Airton Galinari. Alan estava acompanhado do secretário municipal de Agricultura Familiar, Joaquim Soares, e conheceu as dependências da Fazenda Experimental que vai atender cooperados de todo o Estado, com resultado de pesquisas e inovações tecnológicas.

A Fazenda Experimental, segundo Airton Galinari, é um exemplo de sucesso no investimento da Coamo em pesquisa e tecnologia há quase cinco décadas. A unidade de Campo Mourão, a pioneira, fez 48 anos, e é resultado da visão e planejamento estratégico da diretoria da cooperativa. O objetivo dessas unidades é melhorar o ambiente produtivo e proporcionar mais rentabilidade aos cooperados.

É reconhecida como um modelo e ponto de referência para a validação e desenvolvimento da pesquisa agropecuária brasileira. “Nós escolhemos Dourados para a primeira Fazenda Experimental da Coamo de Mato Grosso do Sul por ser um ponto central, que pode atender cooperados não só da região, mas de todo o Estado. A Coamo está em praticamente todo o MS e o que nós sentimos foi a necessidade de termos também uma área de experimentação que atenda a realidade desses nossos cooperados, como já temos em algumas regiões do Paraná”, afirma Galinari.

Segundo o presidente, a parceria entre a Coamo e o município de Dourados tende a crescer. “Temos um mega-investimento em Dourados na nossa industrial esmagamento de soja e refinaria de óleo, que atende quase todo o Brasil e diversos países da América Latina que recebem esses produtos levando o nome de Dourados. Agora temos o investimento na Fazenda Experimental, que é mais um projeto que os cooperados, não só douradenses, mas de todo o Mato Grosso do Sul, merecem”.

O prefeito Alan Guedes falou aos cooperados e lembrou da importância d Coamo para economia do município. “Esse trabalho que a Coamo faz com a implantação da Fazenda Experimental em Dourados, a primeira no nosso Estado, é fundamental para o aperfeiçoamento das culturas com as quais os cooperados e a Cooperativa trabalham. E também é em função desses investimentos e dos resultados que eles trazem que Dourados é uma das 100 principais cidades do agronegócio brasileiro. A Coamo tem sido importante para o município, não só pelos investimentos, como pelos empregos que gera. Vida longa para a Coamo em Dourados”, completa.