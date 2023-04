Clínica da UNIGRAN oferece avaliação e tratamento gratuitos para pacientes com Fibromialgia

O tratamento faz parte de uma pesquisa inédita da Clínica de Fisioterapia

A Clínica de Fisioterapia da UNIGRAN está oferecendo para a população de Dourados avaliação e tratamento gratuitos para pacientes de Fibromialgia. Os atendimentos fazem parte de uma pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, e tem o objetivo de melhorar as dores e demais sintomas da doença.

A Fibromialgia, de acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia da UNIGRAN, Eduardo Henrique Loreti, é uma “condição crônica que causa dor generalizada, com sensibilidade em várias partes do corpo, sendo caracterizada por dor muscular, fadiga, distúrbio do sono e pontos sensíveis à pressão em áreas específicas do corpo”. Além disso, a doença pode causar dor de cabeça, dor abdominal, rigidez matinal, dormência ou formigamento nas mãos e nos pés, problemas de memória, concentração, ansiedade e depressão.

O coordenador apontou que a pesquisa é inédita, não realizada em nenhuma parte do mundo, e tem o objetivo de “analisar os efeitos da irradiação do sangue intravascular com laser associado à estimulação transcraniana por corrente contínua em indivíduos com fibromialgia”, ou seja, através da luz, que realiza uma irradiação do sangue, e de um aparelho colocado na cabeça do paciente, que realiza a neuromodulação não-invasiva. Os profissionais pretendem melhorar a dor do paciente e os sintomas de ansiedade e depressão, além de melhorar o sono, a qualidade de vida e a diminuir a fadiga.

A pesquisa, como forma de tratamento, será ser realizada pela Clínica, através de 10 sessões com o uso do laser e uso de neuromodulação não-invasiva, para indivíduos com diagnóstico de fibromialgia, com laudo médico, e que tenha entre 18 e 59 anos.

“Quando o diagnóstico e o tratamento são adequados, eles ajudam a reduzir os custos de saúde a longo prazo, porque o paciente com fibromialgia não tratada ou maltratada vai recorrer a muitos tratamentos diferentes, a diferentes profissionais, o que acaba sendo oneroso, aumentando os gastos e não trazendo melhora. Então, o diagnóstico e tratamento adequado da fibromialgia vão ser cruciais para a melhora clínica do paciente, o que vai ser benéfico para ele nas atividades de vida diária, nas atividades de vida prática, reduzir os custos de saúde e melhorar a saúde geral e o bem-estar emocional do paciente”, comentou Eduardo Loreti.

Serviço

Para mais informações sobre o atendimento, entre em contato com a Clínica de Fisioterapia da UNIGRAN através dos telefones (67) 3411-4163, (67) 9 9355-9084 e (67) 9 9864-2726 (Adriana).