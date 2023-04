China intensifica exercícios militares ao redor de Taiwan

Foram mais de 10 navios de guerra e 70 jatos

A China intensificou os exercícios militares ao redor de Taiwan neste domingo (9), no segundo dia de uma operação especial para pressionar a península por sua proximidade com os Estados Unidos.

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Defesa da ilha, foram usados 11 navios de guerra e 70 jatos ao redor de Taiwan.

A ação está “cercando” a localidade após a presidente do país, Tsai Ing-wen, ter feito uma viagem aos EUA e se encontrado com expoentes políticos.

Já a emissora estatal chinesa “CCTV” informou que nos exercícios militares do sábado (8) foram “simulados ataques de precisão conjuntos contra objetivos-chave na ilha de Taiwan e nas águas territoriais”.

Os aviões ficaram no “espaço aéreo do objetivo” e as forças de terra realizaram “exercícios para atacar precisamente os vários objetivos”.

Da AnsaFlash