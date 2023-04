DAC perde para o Operário e precisa vencer no Douradão para chegar à final

Galo fez 2 a 1 e joga pelo empate; Técnico Chiquinho Lima diz que torcida será fundamental para buscar a virada

Dos males, o menor. Assim o Dourados AC começou a disputa semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pela rodada de ida, neste sábado (8), o DAC foi à Campo Grande enfrentar o Operário FC e, apesar de jogar melhor, teve um apagão de cinco minutos, suficiente para o adversário marcar dois gols, com Kaique e Johnny. Os douradenses depois descontaram com Douglas Alemão, ficou com dez jogadores na etapa final e não conseguiu o empate, mas também não deu chances para o adversário aumentar a vantagem.

Os dois times voltam a se enfrentar no domingo (16), às 15h, no Estádio Douradão. Com a vitória em casa, o Operário joga por um empate para ser um dos finalistas. Ao DAC resta vencer o jogo, por qualquer placar, para chegar pela primeira vez à decisão do Campeonato Estadual.

Gols

O Dourados até começou melhor o jogo no Estádio Jacques da Luz. Mais organizado, levava perigo ao goleiro Samuel e conseguiu neutralizar o ataque adversário, mas um apagão de cinco minutos foi o que o Operário precisava para abrir vantagem com dois gols. Aos 21 minutos, em uma saída errada da defesa douradense, a bola chegou em Johnny na área e o atacante obrigou Léo Lopes a fazer grande defesa, mas no rebote, Kaique estava bem posicionado e mandou a bola para a rede, abrindo o placar. Três minutos depois, em contra-ataque puxado por Fernandinho, Johnny recebeu passe na área, limpou a marcação e bateu no ângulo do goleiro, sem chances de defesa, ampliando para 2 a 0.

Passado o baque, o Dourados voltou a comandar o jogo e criar oportunidades, algumas desperdiçadas, até que diminuiu o prejuízo aos 42 minutos. Em falta cobrada pela esquerda, Diego Saraçol cobrou na área e o zagueiro Douglas Alemão subiu mais que os marcadores para cabecear no canto, fechando o placar do primeiro tempo em 2 a 1.

No segundo tempo, o DAC voltou a colocar o Operário em dificuldades e a melhor chance para empatar veio com Matheus Bastos que, depois de ganhar o bola do zagueiro, saiu na frente de Samuel, mas a conclusão veio em cima do goleiro, que evitou o empate. Aos 25 minutos, porém, Fernandinho matou contra-ataque do DAC e não foi advertido pelo árbitro. Em seguida, o camisa 8 trombou com Dandan no meio, o que gerou um empurra-empurra. Orientado pelo assistente, Renan Novaes Insabralde alegou agressão e expulsou o jogador, deixando o Dourados com um atleta a menos.

Apesar do adversário estar com um jogador a menos, o Operário não conseguia se impor e buscar uma vantagem melhor para a partida de volta. O DAC, como era esperado, perdeu força, embora ainda assim conseguisse manter a posse de bola. Mas o placar não foi mexido e terminou com a vitória operariana.

Recuperação e apoio da torcida

Em entrevista à Rádio Grande FM, Chiquinho Lima lamentou a derrota, mas apesar do resultado, o desempenho do time faz com que mantenha a confiança em reverter a situação. “Nós sabíamos que esse seria um jogo desafiador. Fizemos uma partida consistente e, mesmo com dez jogadores, poderíamos, pelo menos, ter saído com o empate”. Segundo ele, o trabalho dos próximos dias vai além do aspecto técnico e físico. “Sofremos cinco ou dez minutos do primeiro tempo em que abaixamos a concentração, erramos em dois momentos em que levamos os gols. Agora vamos procurar recuperar os jogadores, recuperar a parte emocional por tudo o que envolveu esse jogo para que possamos ter um desempenho melhor na volta e seguirmos sonhando com um lugar na Copa do Brasil”, analisou.

Para buscar a virada, o técnico do DAC conta com o torcedor. “Primeiro temos que agradecer demais o torcedor que veio nos apoiar aqui e nos ajudou muito. Na volta contamos com a comunidade douradense nos abraçando, nos apoiando. Em casa somos muito fortes, mesmo contra um adversário muito forte. Precisamos de uma vitória simples e não faltará entrega na busca por esse resultado”, completou.