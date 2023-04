Centro de Especialidades Odontológicas de Dourados recebe equipamentos do MPT

O CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), ligado à Sems (Secretaria Municipal de Saúde), recebeu, nesta quinta-feira (30), diversos equipamentos de alta tecnologia, doados pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) por intermédio do procurador Jeferson Pereira. Todo o material permite melhor atendimento, com mais qualidade e rapidez aos usuários dos serviços oferecidos no local.

Os equipamentos recebidos somam valor superior a R$ 145 mil. São sete aparelhos de ar-condicionado, sendo seis de 12 mil BTUs e outro de 30 mil BTUs, com instalação; uma impressora ecotank; um forno microondas de 27 litros; um purificador de água com compressor; dois aparelhos fotopolimerizadores; oito notebooks; dois smartphones; um equipo móvel odontológico; um aparelho de ultrassom odontológico; três localizadores apicais; três motores rotatórios reciprocantes de endodontia; três sensores de raio-x digital; dois aparelhos de raio-x odontológico; dois aparelhos fotopolimerizadores; duas bombas a vácuo para 4 consultórios cada e seis ponteiras de unidades sugadores da bomba a vácuo

Jeferson Pereira explicou que na atuação do Ministério Público do Trabalho, tanto na esfera judicial como na extrajudicial, há possibilidade de destinação de recursos financeiros, que têm destinação específica, como, por exemplo, a finalidade social. Segundo o procurador, o MPT tem recebido demandas da sociedade, seja do terceiro setor ou dos órgãos públicos, que apresentam aquilo que é necessário para proporcionar à comunidade melhoria da prestação de serviços

“Havendo essa possibilidade, nós temos destinado recursos por apoio do Poder Judiciário, que tem dado a necessária chancela para a utilização deles. É uma forma de materializar também a atuação ministerial num ponto específico que é justamente reverter recurso para a reestruturação de serviços essenciais na sociedade. Acaba sendo um privilégio decorrente de uma atuação em que há consciência social no sentido de que aquele recurso que foi angariado seja através de ações, seja através de acordos, possa ter uma destinação específica vinculada e aí sim atender aquilo que realmente é necessário”.

O secretário Municipal de Saúde, Waldno Lucena Junior, destacou o papel do procurador, agradecendo pelos equipamentos recebidos: “A atuação do doutor Jeferson é louvável. Por mais que ele fale que ter essa visão que é uma maneira de ser servidor público, é uma coisa extraordinária que consiga fazer que o trabalho como servidor reverta para o benefício da sociedade. Ele sempre nos apoiou e então a gente agradece demais esse apoio. Por tudo isso, agradeço em nome da Prefeitura

Para o gerente do Núcleo de Atenção à Saúde Bucal, Sérgio Rôas, o recebimento desses equipamentos representa ganho na qualidade do atendimento das pessoas e no trabalho dos profissionais. “Nós contamos com uma equipe de extremamente qualificada na rede e que têm essa vontade de prestar seu serviço da melhor forma possível para a população. A disponibilização dos equipamentos vai possibilitar que nós possamos prestar melhor atendimento e realmente dar conta da demanda por serviços de saúde que a população tem. Ficamos muito felizes, não só eu, como todos os profissionais daqui”.