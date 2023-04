Senac Dourados oferece 15 vagas gratuitas em curso na área da beleza

A unidade do Senac Dourados oferece gratuitamente 15 vagas no curso de Técnicas de Escova com Modelagem e Finalizações, que está com inscrições abertas. O curso tem início dia 10 de abril, com 48 horas/aula, e os interessados podem procurar a escola para fazer a matrícula ou acessar os meios digitais do Senac. As vagas são garantidas por ordem de matrícula do candidato.

O curso é oportunizado por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que destina-se a pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos federais – na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador. Para quem não se enquadra nas condições do programa, o curso pode ser adquirido de forma convencional, com desconto.

O curso forma profissionais com habilidades para execução de técnicas em escovação dos cabelos, com orientações sobre cosméticos e equipamentos para escovar e modelar os diferentes tipos de cabelos, práticas de lavatório, entre outros. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na unidade, ou pela Central de atendimento, telefone fixo ou WhatsApp.

Outras informações no site: https://bit.ly/3M09tpy, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac. O Senac Dourados fica na Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240, Jardim Londrina.