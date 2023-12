Bolsa Técnico: Resultado final é divulgado e selecionados são convocados para entrevista

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) divulgou, em edição extra do Diário Oficial do Estado na tarde desta quarta-feira (13), o resultado final da pontuação do Bolsa Técnico, após o período recursal. Além disso, foi publicada a lista de 38 técnicos convocados para entrevista. Os documentos para consulta estão disponíveis AQUI.

As entrevistas vão ocorrer de forma remota, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), por meio de videochamada no aplicativo WhatsApp, das 7h30 às 11h30 no período matutino e das 13h30 às 17h no vespertino. O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet ou qualquer outro imprevisto, deve informar a Fundesporte pelo telefone (67) 3323-7225 (por ligação ou mensagem no WhatsApp) até as 17h desta quinta-feira (14).

Vale ressaltar que todos os selecionados devem, obrigatoriamente, apresentar na entrevista dados de conta corrente aberta no Banco do Brasil (em seu próprio nome, mesmo sendo menor de idade) para o depósito mensal do auxílio. O técnico que não atender a ligação de videochamada no período mencionado estará eliminado do processo seletivo e o próximo da lista será convocado.

Na próxima quarta-feira (20), será realizada cerimônia de assinatura do termo de adesão dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A solenidade acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, a partir das 14 horas. Todos os contemplados devem comparecer.

Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

No total, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplarão 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

O programa de auxílio financeiro do Governo do Estado objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.