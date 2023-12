Prefeitura de Dourados reabre inscrições para Programa Municipal de Castração

Apenas animais machos podem participar. As inscrições vão até o dia 8 de janeiro

A Prefeitura de Dourados reabriu as inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 08 de janeiro de 2024 presencialmente no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), na rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus, de segunda a sexta-feira, 7h às 11h e das 13h às 17h, ou de forma virtual pelo site oficial da Prefeitura, clicando no link https://cidadao.dourados.ms.gov.br .

Para facilitar o contato de interessados e tirar dúvidas sobre o serviço, o CCZ disponibilizou o número 98163-0640 para dúvidas. É importante lembrar que só podem participar do programa os animais machos das espécies felina (de qualquer porte) e caninas (peso máximo de 20KG), que estejam saudáveis.

Agora as vagas são gerais e não apenas para famílias com inscrição no CadÚnico. “Esse fator não é mais uma exigência, mas um critério de seleção”, explica Priscila da Silva, coordenadora do CCZ.

O serviço de castração será gratuito e deve atender animais que serão selecionados dentre os cadastros feitos.

O Edital completo você confere AQUI.