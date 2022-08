APAE/CG divulga programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022

A fim de dar início a uma nova etapa na história do Brasil, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022 enfatizará a necessidade do empenho de toda a população na luta pela eliminação das barreiras intransponíveis para garantir a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Neste ano, a campanha realizada entre os dias 21 e 28 de agosto, terá como tema “Superar barreiras para garantir inclusão”. O assunto tem por propósito chamar a atenção dos brasileiros para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislações e políticas públicas, nas quais a organização atuou na linha de frente, as pessoas com deficiência ainda sofrem resistências.

São inúmeras as barreiras que impedem a plena inclusão de mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, colocando-as à margem da sociedade. São elas: urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação e as tecnológicas. Porém, as que causam maior impacto são as atitudinais, que se referem a atitudes e comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

A APAE de Campo Grande preparou uma programação para debater e convocar a sociedade para se unir em favor do projeto de garantir a plena inclusão social das pessoas com deficiência, fator primordial para garantir verdadeiramente seus direitos e para o exercício da cidadania.

Confira a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

22/08 – 8h30 – Panfletagem e Banda Girassol (dos alunos do CEDEG/APAE)

Local: Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena.

23/08 – 8h30 e 14h – Raquel Blans (Coordenadora da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Tema: Como superar barreiras para garantir a inclusão

Local: CEDEG/APAE – Avenida Joana D’arc, 1450 – Vila Santa Branca

24/08 – 9h – Dr. Sandro Benites (Médico Nutrólogo e Toxicologista)

Tema: Uso e abuso de álcool, drogas e tabagismo

Local: CEDEG/APAE – Avenida Joana D’arc, 1450 – Vila Santa Branca

25/08 – 10h e 13h – Dra. Paula Tschinkel (Nutricionista e Pedagoga no CEDEG/APAE)

Tema: Alimentação Inclusiva

Local: CEDEG/APAE – Avenida Joana D’arc, 1450 – Vila Santa Branca

28/08 – Banda Girassol no desfile de Aniversário de Campo Grande 123 anos.