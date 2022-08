Corrida do Pantanal terá 22 comissões de trabalho; expectativa é de 15 mil participantes

Com expectativa de ser maior evento esportivo de MS, Corrida do Pantanal terá 22 comissões de trabalho para organizar o evento. Reunião para alinhar as atribuições de cada grupo foi realizada nesta segunda-feira (15/08) pelas equipes técnicas do Sesi. Durante o encontro, também foram apresentadas as regras da corrida e o percurso que será percorrido.

Muito aguardada por atletas amadores, profissionais e o público em geral, a Corrida do Pantanal, promovida pelo Sesi em parceria com a TV Morena, será realizada no dia 9 de outubro, entrando no calendário de comemorações da divisão do Estado. A expectativa é de reunir 15 mil participantes.

A direção de prova ficará sobre a responsabilidade de Rodrigo Miranda, que é membro do Comitê Olímpico Brasileiro e também atuou no time de coordenação de todas as edições da Volta das Nações.

“Não é só uma corrida, é um grande evento para a família, pela qualidade de vida e com certeza vai colocar Mato Grosso do Sul novamente no cenário de grandes eventos esportivos, por isso nosso desafio é organizar uma grande corrida. Para isso, devemos planejar, desenvolver, checar e agir, seguir o passo a passo e entender a importância de cada um dentro desse processo, todos precisam ter 100% de participação para que o resultado seja satisfatório”, afirmou.

A coordenação Sesi Esportes dará todo suporte na organização e será responsável pelo time que irá atuar no planejamento e no dia do evento. Na avaliação da analista técnica e membro da comissão de trabalho Vanessa Farias, a corrida marca um novo tempo para o esporte no estado. “Esse vai ser um grande pontapé para o início das ações do Sesi esportes e um desafio de peso para nosso time”.

Serão quatro categorias: de elite A e B, categoria indústria, PCD (pessoas com deficiência) e geral. A Corrida do Pantanal terá três provas: caminhada de 5 km e corridas de 7 km e 15 km. O ponto de partida e chegada será o Bioparque Pantanal, o mais novo cartão-postal de Campo Grande. Já os percursos contornam o Parque das Nações Indígenas e adentram o Parque dos Poderes, em uma das regiões mais arborizadas da capital.

Serviço – As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.corridadopantanal.com.br