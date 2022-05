‘56ª Expoagro será a maior de todos os tempos’, diz Ângelo Ximenes

Com expectativa de movimentar cerca de R$ 400 milhões em negócios durante a 56ª Expoagro, que acontece de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, o presidente do Sindicato Rural, Ângelo Ximenes, diz que a feira deste ano será a maior de todos os tempos.

“O campo vive um momento de boas expectativas apesar da estiagem que enfrentamos. Mato Grosso do Sul deve liderar a produção de grãos e crescer ainda mais com a importante contribuição do agronegócio, e a Expoagro vem para ajudar nessa retomada. Serão dez dias de feira, de apresentação de soluções para o campo, maquinário e a expectativa é que seja a melhor edição de todos os tempos, se consolidando ainda mais como a maior feira de agronegócio do Estado”, explica Ângelo Ximenes.

Grandes empresas estarão presentes na feira e por meio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Sicredi estarão com linhas de crédito específicas para aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agricultura de precisão, irrigação, armazenagem, pecuária, sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos diversos, sacarias, embalagens, tecnologia em software e hardware, agricultura familiar, seguro, peças, autopeças, pneus, válvulas, bombas, motores e transportes.

A Expoagro ocorrerá presencialmente após dois anos da pandemia de Covid-19 e as palestras serão transmitidas pelo canal do YouTube do Sindicato Rural de Dourados, confirmando o sucesso da edição do evento de 2021, que aconteceu virtualmente.

A programação completa dos shows, palestras e simpósios que acontecerão na maior feira de agronegócio de MS, pode ser acessada no site www.sindicatoruraldedourados.com.br.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial.