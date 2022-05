Cemar Arnal acompanha 1º Baile da Melhor Idade e destaca importância de atividades para idosos

A 1ª edição do ‘Baile da Melhor Idade’, que aconteceu no CCI (Centro de Convivência do Idoso) Andre’s Chamorro, no bairro Jardim Água Boa, foi um grande sucesso. A retomada das atividades presenciais, que são fundamentais para a qualidade de vida dos idosos em Dourados, foi acompanhada de perto pelo vereador Cemar Arnal (Solidariedade). O evento aconteceu na quinta-feira (5).

“Superou todas as expectativas dos organizadores, tivemos um resultado acima do esperado, surpreendendo até os mais otimistas”, avaliou Irineu Ribeiro, coordenador do CCI. A retomada do tradicional baile, embalado pelo som do Grupo Bom De Baile, trouxe alegria aos frequentadores do CCI, numa tarde de reencontro de grandes amigos, contou o coordenador.

A secretária municipal de Assistência Social, Ediana Mariza Bach, mesmo em férias, fez questão de participar do baile. A diretora do CCI, Nilza dos Anjos, enfatizou que o retorno das atividades era bastante esperada pelos idosos do bairro.

Cemar destacou a importância do calor humano, companheirismo e atividades integradas para o grupo da melhor idade. Outra presença importante de foi Cris Aguilar, coordenadora do CCI Maria Martimiano, que fica no Parque das Nações I.

Em breve o CCI Andrés Chamorro ganhará mais uma opção de lazer e entretenimento com a inauguração de um Campo de Bocha, que se juntará a outros atrativos como ginástica, sinuca, xadrez, caminhada, canto, dentre outras atividades.