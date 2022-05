UFGD está com inscrições abertas para curso de Português para Estrangeiros

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), por meio de seu Centro de Formação, está com inscrições abertas para o curso de Português para Estrangeiros – Módulo Acolhimento. A iniciativa é voltada a refugiados, imigrantes e portadores de visto humanitário que residam em Dourados e tenham mais de 14 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário on-line disponível ao fim do texto. São ofertadas duas turmas – uma a distância e outra presencial –, ambas de nível Iniciante, com 30 vagas cada uma. As aulas têm início no dia 5 de maio.

Estrangeiros que optarem pela turma presencial terão aulas todos os sábados, das 14h às 17h, no prédio da Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR) – Rua Quintino Bocaiúva, 2100, Jardim da Figueira. Já os encontros on-line acontecerão às quintas e às sextas-feiras, das 19h às 20h30, por meio de plataforma ainda a ser definida.

O curso de “Português para Estrangeiros – Módulo Acolhimento” objetiva proporcionar uma aprendizagem rápida dos elementos mais urgentes para a inserção linguística, social e laboral do aprendiz.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail centrodeformacao@ufgd.edu.br.

Link para inscrição: https://forms.gle/Uj5vU3wU3qMGhenh7