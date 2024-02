Traficante com mais de R$ 1 milhão em drogas em veículo é preso pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada deste domingo (18), na BR-262, um homem (24) anos por tráfico de drogas.

Os militares realizavam bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município de Miranda, quando deram a ordem de parada ao condutor de um Fiat Cronos branco, que seguia no sentido Corumbá/Miranda.

O condutor desobedeceu e acelerou, sendo alcançado e abordado alguns metros depois. O veículo estava com o porta-malas aberto e, durante as buscas nas imediações, os policiais localizaram quatro bolsas abandonadas com 6,250 quilos de cocaína e 73,550 quilos de Skank.

O homem disse que foi contratado para entregar o Cronos com a drogas em Campo Grande. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Miranda e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,277 milhão.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.