Sicoob registra crescimento na concessão de crédito dos fundos garantidores em 2022

Em três anos, a instituição financeira cooperativa liberou mais de R$ 10 bilhões ao público PJ

O Sicoob segue sendo a instituição financeira na qual os micros, pequenos e médios empresários obtêm maior sucesso quando o assunto é buscar apoio para investir no seu negócio. Apenas em 2022, o Sistema concedeu mais de R$ 4,3 bilhões de crédito aos MEIs e MPEs.

Em 2022, o Sicoob foi a instituição financeira privada que mais liberou crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), ficando com a terceira colocação geral, atrás apenas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Somando as três rodadas do Pronampe, a instituição concedeu mais de R$ 8,6 bilhões, atendendo mais de 114 mil empresas, sendo a grande maioria de pequeno porte. Em sete meses da atual rodada, foram liberados mais de R$ 4 bilhões e a expectativa é atingir mais de R$ 5 bilhões.

O Sicoob também ficou em segundo lugar entre as instituições participantes do Programa de Concessão de Crédito do Sebrae (Fampe), atrás apenas da Caixa Econômica Federal. Neste programa, a instituição financeira cooperativa concedeu mais de R$ 1,5 bilhão até o momento. Apenas no último ano, atendeu mais de 10 mil empresas.

O apoio aos empreendedores brasileiros por parte da instituição financeira cooperativa não é de hoje. Nos últimos três anos, foram concedidos mais de R$ 10 bilhões aos MEIs e MPEs.

Segundo o diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior, em todos esses anos, a instituição financeira cooperativa fortaleceu seus pilares para ficar ainda mais ao lado dos seus cooperados. “Acreditamos que a inclusão financeira de todos os brasileiros é essencial para retomarmos o crescimento econômico sustentável nos próximos anos. O Sicoob, enquanto instituição financeira, é propulsor de um movimento que segue fomentando e fortalecendo, por meio do acesso ao crédito, a atuação dos pequenos empreendedores.”

Os levantamentos comprovam o fato de que, ano a ano, o cooperativismo financeiro é um caminho sustentável e sólido para a construção de uma economia mais saudável, com taxas e tarifas mais justas e competitivas, fazendo com que as pessoas tenham uma melhor relação com o dinheiro.

Concessão de crédito no período da pandemia

Com o propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade, o Sicoob tem se mostrado um grande apoiador para as micro, pequenas e médias empresas. Sobretudo na pandemia, em que as cooperativas que integram o Sistema tiveram uma atuação de destaque entre as instituições financeiras.

“Atuamos com as taxas mais justas do que as praticadas nas demais instituições financeiras. No período da pandemia, o Sicoob se colocou à disposição para dialogar e negociar”, finaliza o executivo.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem 7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 360 municípios. É formado por 348 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com a maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 4.159 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse o site para mais informações.