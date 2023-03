Em entrega de reforma, diretora de escola do Guaicurus agradece Marcelo Mourão por ação para parquinho

A quinta-feira (23) foi marcada por alegria e emoção com a entrega oficial da reforma e ampliação da Escola Municipal Maria da Conceição Angélica, no Jardim Guaicurus. Na oportunidade, a diretora da unidade, Luciene Olimpia Silva Silveira, agradeceu a gestão municipal pelas ações e ao vereador Marcelo Mourão (Podemos) por intermediar recursos financeiros para que o parque infantil seja construído.

“Gostaria de agradecer especialmente o vereador Marcelo Mourão, pois com a emenda dele agora vamos conseguir fazer nosso tão sonhado parquinho”, destacou durante uso da palavra na solenidade da entrega da obra.

A unidade escolar, que conta com mais de 900 alunos matriculados recebeu um investimento total de quase R$ 2,5 milhões, feitos pela Prefeitura de Dourados. O local estava há cerca de um ano e meio sem receber alunos para atividades presenciais, por ter sido interditado pela Defesa Civil, devido a problemas na cobertura. Foi então realizada a troca completa da cobertura e do forro das salas de aula, substituído todo o sistema elétrico, inclusive a mudança da entrada para alta tensão com um transformador exclusivo, instaladas novas iluminação externa e de emergência, instalação de sistema de proteção contra descargas elétricas e recuperação do circuito de câmeras de segurança e construídas três novas salas.

O vereador Marcelo Mourão citou que as intervenções feitas pela administração municipal possibilitaram o retorno dos alunos para aulas presenciais, de forma segura e, que o momento era de satisfação para todos os envolvidos de certa forma nesse processo, com ênfase ainda a satisfação por poder contribuir para o local.

“Tenho certeza, que a administração agiu da melhor forma para trazer a segurança devida e ampliar, dar condições necessárias para a estrutura e o momento é de muita emoção para nossas crianças que precisam estar no ambiente escolar, para os funcionários da escola, para direção, para cada envolvido nesse processo e, no que eu puder, sempre vou contribuir para educação do nosso município”, destacou.