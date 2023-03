Conselho aprova quase R$ 97 milhões do FCO para 43 cartas-consulta de empresas no Estado

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro Oeste (CEIF/FCO) aprovou na semana passada 43 cartas consultas de empresas no valor de quase R$ 97 milhões. As deliberações foram feitas na 2ª reunião extraordinária do Conselho Estadual do FCO.

A reunião ordinária foi presidida pelo presidente do Conselho, Jaime Elias Verruck, que é secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) que iniciou os trabalhos apreciando e aprovando a pauta do dia. Na sequência foram apresentadas as Cartas Consultas Rurais e Empresariais que ao todo somaram 43 documentos analisados e aprovados, totalizando R$ 96.929.968,22.

Foram deliberadas pelo Conselho 5 cartas consultas empresariais anuídas totalizando R$ 11.911.234,64, com retorno de uma carta para informação complementar, e deliberadas 38 cartas rurais anuídas no valor de R$ 85.018.733,61 e com retorno de 17 cartas para informações complementares.

Recursos

Para este ano, o Estado dispõe de R$ 2.282.828.039,00 em recursos do FCO. Deste total, R$ 1,1 bilhão é destinado ao FCO Rural e R$ 1,1 bilhão ao FCO Empresarial. A partir de agora, as cartas-consulta com as propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto o Empresarial, poderão ser preenchidas eletronicamente por meio de sistema digital, e não mais entregues fisicamente nas agências bancárias. Além disso, no FCO Empresarial, poderão ser aplicadas taxas juros prefixadas ou pós-fixadas aos financiamentos, sendo que as taxas pré-fixadas são especificadas na programação, dando segurança e previsibilidade ao investidor.

O CEIF/FCO é órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Semadesc e composto por 10 membros, sendo cinco representantes de órgãos públicos e cinco de organizações da sociedade civil. Participaram a Semadesc, Agraer, Famasul, Fecomércio, Fiems, Feittar e, como agentes financeiros, Banco do Brasil, Credicoamo e BRDE.