Equipe de robótica da Escola Sesi de Maracaju recebe moção da Câmara Municipal

A equipe de robótica Mac Robots, da Escola Sesi de Maracaju, recebeu moção de parabenização da Câmara Municipal de Maracaju pela participação no 5º Festival Sesi de Robótica, disputado em Brasília (DF). Apresentada pelo vereador Rener Barbosa Pache, a moção foi aprovada por unanimidade durante sessão legislativa realizada na última segunda-feira (20/03).

A Mac Robots representou Maracaju na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), que desafia estudantes do ensino médio a projetar, programar e construir robôs de até 19 kg capazes de realizar diversas tarefas. O FTC contribui para que os alunos desenvolvam habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico. Tudo isso de um jeito inovador, divertido e que ajuda a preparar os jovens para o futuro profissional.

“É importante o reconhecimento público para esses estudantes, que se dedicaram bastante ao longo da temporada e representaram com orgulho a Escola Sesi e a cidade de Maracaju em um evento tão grandioso como o Festival Sesi de Robótica. Esperamos que sirva de estímulo para continuarem firmes na jornada do aprendizado”, destacou o assessor de tecnologias educacionais do Sesi MS, Fábio Sousa.