Pelo Dia da Mulher, TRE-MS realiza Palestra e Roda de Conversa no dia 8

Em comemoração ao Dia da Mulher, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS) e com apoio da Comissão de Participação e Valorização Feminina do TRE-MS (CFEM), realiza, na próxima sexta-feira (8), às 14h, a palestra “TED-alike” e a Roda de Conversa “QUERO VOCÊ ELEITA!”, no plenário da Corte Eleitoral.

Os eventos que serão conduzidos pela advogada e cientista política Gabriela Rollemberg, destinam-se aos magistrados, aos servidores do TRE-MS e ao público externo em geral, lembrando que não é necessária inscrição prévia por parte do público externo.

Conforme o conteúdo programático, serão debatidos temas com foco na imersão e formação política das mulheres tanto no polo ativo (ato de votar) quanto no polo passivo (candidatas) da política.

Programação:

14h – 14h30 – Abertura – Por que quero mulheres eleitas? (formato TED ALIKE);

14h40 – 18h – Roda de Conversa com lideranças femininas baseada em design de experiências (participações especiais de autoridades locais).