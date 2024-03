Em um investimento de R$ 68 milhões, Bonito terá anel viário e sete bairros asfaltados pelo Governo de MS

O município de Bonito, um dos principais destinos do ecoturismo em Mato Grosso do Sul, vai receber investimentos do Governo do Estado de aproximadamente R$ 68 milhões para a obra do anel viário e asfaltamento de sete bairros.

O governador Eduardo Riedel, durante reunião com o prefeito, Josmail Rodrigues, anunciou que o Governo do Estado vai executar a obra do anel viário.

“Bonito é um município muito especial pelo que significa para o Brasil e o mundo. Por isso é nosso papel atender uma obra estruturante e importante, deste porte, com investimentos de R$ 48 milhões. Vamos licitar no primeiro semestre”, disse Riedel.

Na reunião de trabalho, o governador também observou as inúmeras frentes de atuação no município, em especial a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pelo Governo do Estado para identificar e propor soluções de preservação ambiental para a Bacia do Rio Formoso, um dos mais importantes cursos d’água de Bonito.

“O que depender da gente, estaremos sempre perto e apoiando Bonito, que é muito importante para nós”, afirmou o governador.

O prefeito reconheceu a atuação do Estado no município e pontuou sobre as importantes obras que serão realizadas a partir deste semestre. “Agradeço ao governador e a equipe, pelo atendimento de 100% dos pedidos para asfaltamento e claro, a obra do anel viário. O Estado olha com carinho para Bonito e o governador, tem dado prioridade para o asfalto que significa mais saúde e também ajuda o meio ambiente. E deve começar o mais rápido possível”, disse Rodrigues.

A obra do anel viário, que tem previsão de ser licitada ainda no primeiro semestre deste ano, terá investimentos de aproximadamente R$ 48 milhões, e vai tirar o fluxo de veículos da área central da cidade. “O anel viário é um sonho para Bonito, sempre foi prioridade. Serão 8,3 quilômetros, e é esperada pelo comércio para desafogar o trânsito pesado de cidade, que acaba com nosso asfalto. E vai ter uma ciclovia. É importante e a cidade merece”, afirmou o prefeito.

O projeto para asfaltamento terá investimentos de aproximadamente R$ 20 milhões e vai contemplar sete bairros.

A reunião de trabalho realizada nesta segunda-feira (4), contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além de deputados estaduais, equipe técnica do município e vereadores.