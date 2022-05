Parque de Exposições faz os últimos ajustes para a 56ª Expoagro; feira começa nesta sexta

Faltando um dia para o início da 56ª Expoagro (13 a 22 de maio), o Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho faz os últimos ajustes para receber o público a partir de sexta-feira (13).

A programação começa às 7h30, com palestras, durante todo o dia. A abertura oficial será às 19h, no auditório do Sindicato Rural do município, com a presença de autoridades. Ainda haverá o show ‘Brutos de Verdade’, com Jads & Jadson e João Carreiro.

Com mais de 80 expositores, o Parque de Exposições está repleto de maquinários que visam apresentar ao produtor rural o que há de mais inovador e tecnológico para o campo.

Thalisson Seben, gerente comercial da Comatral, uma das empresas expositoras, afirmou que essa fase de finalização de ajustes é de muita correria e que é preciso ficar atento a todos os detalhes para atender da melhor forma os clientes.

“A expectativa é de retomada dos negócios após dois anos sem evento, visto que estamos saindo dessa fase ruim da Covid-19, e também de reaproximação, de voltar ao relacionamento com o cliente”.

E a ansiedade de retomada presencial da maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul é sentida também pela diretoria do Sindicato Rural, conforme pontuou o próprio presidente da entidade, Ângelo Ximenes.

“Serão dez dias de feira, de apresentação de soluções para o campo, exposição de maquinários, e a expectativa é que seja a melhor edição de todos os tempos. Estamos prontos para receber o público, cada família, cada produtor rural”, ressaltou.

A programação completa de shows e palestras pode ser conferida no site www.sindicatoruraldedourados.com.br.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Inpasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – Governo Federal, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

