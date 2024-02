Mais de 200 estudantes de Caarapó aprendem sobre empreendedorismo na escola por meio do programa Cidade Empreendedora

Projeto é parceria entre a prefeitura municipal e o Sebrae/MS

Duzentos e vinte e cinco estudantes do município de Caarapó foram contemplados com soluções em empreendedorismo no âmbito do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pela Sebrae/MS. O projeto – denominado Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), foi desenvolvido nas escolas municipais Rui Barbosa, Cândido Lemes dos Santos e Professor Moacir Franco de Carvalho em 2023.

No Estado, foram mais de 48 mil estudantes em Mato Grosso do Sul ao oferecer soluções em educação empreendedora para escolas públicas e privadas. Para que a temática fosse trabalhada em sala de aula, 8 mil professores foram capacitados – um número 33% maior do que o atingido no ano anterior. Cerca de 62% dos estudantes beneficiados, ou seja, em média 30 mil crianças e adolescentes, vivem em municípios que integram o programa Cidade Empreendedora, onde as metodologias foram aplicadas em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino em parceria com as Prefeituras.

Por meio do eixo “Empreendedorismo na escola”, o programa Cidade Empreendedora apresenta para os estudantes que empreender pode ser uma possibilidade de carreira, além de ajudá-los a desenvolver novas habilidades como boa comunicação, criatividade e trabalho em equipe. De acordo com a gestora estadual do programa Educação Empreendedora, Priscila Veloso, os professores são capacitados de acordo com a faixa etária e grau de escolaridade dos alunos que serão atendidos.

“O material que disponibilizamos aos docentes trabalha o empreendedorismo de forma lúdica considerando a idade do estudante e o contexto em que ele vive, o que proporciona o envolvimento da comunidade. Com esse trabalho queremos incentivar o estudante e mostrar que o empreendedorismo é uma educação para a vida, auxiliando na formação da criança por completo em áreas como comunicação, cooperação e criatividade”, enfatizou a gestora.

Além de Caarapó, ao todo, 36 municípios integrantes do programa Cidade Empreendedora foram atendidos com soluções no âmbito educacional, sendo a principal delas a metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

Dentre as cidades contempladas estão: Amambai, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Bela Vista, Bandeirantes, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Deodápolis Inocência, Jaraguari, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos.

Neste ano, os atendimentos continuam a ser realizados nos municípios que integram o programa Cidade Empreendedora, mas além disso, as metodologias oferecidas pelo Sebrae voltadas para o âmbito da Educação podem ser aderidas por outras instituições de ensino interessadas, tanto públicas, quanto particulares. Mais informações podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800 ou pelo e-mail educacaoempreendedora@ms.sebrae.com.br.