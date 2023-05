Lira retira votação do PL das Fake News da pauta

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou de pauta a votação do projeto de lei que busca combater as fakenews e instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. As informações são da Agência Brasil.

A proposta constou na pauta de votação nesta terça-feira (2), mas o relator do projeto, o deputado Orlando Silva afirmou que não houve tempo para construir um consenso entre a maioria dos deputados.

A oposição contesta o projeto, afirmando riscos para liberdade de expressão. O deputado Eduardo Velloso, do União Brasil do Acre, disse que o problema é a demora da resposta da justiça e não uma nova lei.

O projeto de lei busca estabelecer obrigações de redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na identificação de postagens e contas que propagam conteúdo criminoso. O objetivo é promover transparência destas ferramentas digitais para evitar notícias falsas e discurso de ódio na internet.