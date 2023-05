Sesi MS oferece curso para capacitar trabalhadores sobre assédio moral

O Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral é celebrado no Brasil em 2 de maio. A data serve para promover reflexão sobre medidas de prevenção e combate à violência física ou psíquica no ambiente de trabalho.

O assédio moral caracteriza-se pela violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva. Manifesta-se por meio de gestos, palavras (orais ou escritas), comportamentos ou atitudes que exponham o colaborador, individualmente ou em grupo, a situações humilhantes e constrangedoras. A prática de assédio moral impacta a estabilidade emocional e física da vítima, e muitas vezes provoca degradação do clima de trabalho.

O gerente de Compliance do Sistema Fiems, Marcelo Henriques Andrade, destaca a importância de difundir informações sobre assédio moral e capacitar os colaboradores para que as empresas possam coibir essa prática.

“Às vezes, o assédio passa desapercebido por falta de informação ou porque algumas práticas estão enraizadas em nossa sociedade e acabam sendo consideradas normais. Por esses motivos, é importante falar cada vez mais sobre tema no ambiente de trabalho, não só para torná-lo mais saudável, mas também para que o colaborador identifique corretamente situações de abuso e comunique o setor responsável nas empresas”, explicou.

Programa de combate ao abuso é oferecido pelo Sesi MS

Para capacitar colaboradores e contribuir com a melhoria do ambiente de trabalho, o Sesi MS oferece treinamento para empresas que desejam combater o assédio moral e outros tipos de prática abusiva. Um desses serviços é o Programa de Sensibilização ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ao Assédio Sexual e Moral e à Cultura do Estupro.

Segundo o engenheiro do trabalho do Sesi Bráulio Gaudêncio Cerqueira, o objetivo do programa é informar os colaboradores que esse tipo de violência pode ocorrer em qualquer nível social ou cultural, e envolver pessoas de qualquer raça ou credo.

“Por meio das aulas, queremos que os trabalhadores aprendam a reconhecer situações que revelem indícios de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, os respectivos crimes relacionados, bem como conhecer os mecanismos de denúncia. Dessa forma, poderão agir preventivamente para o rompimento com a cultura de assédio ou estupro”, explica.

Serviço – Interessados em adquirir o programa de combate ao abuso nas empresas podem entrar em contato pelo Sesi MS pelo telefone 0800 723 7374.