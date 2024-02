Julgamento de Daniel Alves por acusação de estupro na Espanha tem início

Com previsão de duração de 3 dias, audiência é ministrada por uma juíza e tem 28 testemunhas

Começou nesta segunda-feira, às 6h (de Brasília), o julgamento do lateral Daniel Alves. Segundo o Lance!., o jogador ex-São Paulo está sendo acusado de agressão sexual por uma jovem, em Barcelona, e pode ser condenado até 12 anos de prisão, mas com a multa de atenuante paga, essa pena pode ser reduzida pela metade.

O caso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, quando supostamente Daniel teria abusado sexualmente de uma jovem, em uma discoteca, em Barcelona, na Espanha. Já no dia 20 de janeiro de 2023, o jogador foi detido pela polícia catalã e levado à Penitenciária Brians II.

Desde a prisão do jogador, foram diversos pedidos de liberdade da defesa de Daniel. Todas as solicitações foram negadas. Segundo a Justiça da Espanha, pelo fato da família do lateral estar em Barcelona, os promotores queria evitar o risco de fuga.

Daniel Alves apresentou cinco versões diferentes sobre o caso. A mais recente foi em janeiro deste ano, em que ele tentou alegar que estava embriagado no momento que teria abusado de uma mulher de 23 anos. A tentativa seria de atenuar a pena em caso de condenação.

O Ministério Público da Espanha rejeitou e indicou pena de nove anos de prisão ao jogador. Além disso, a defesa da vítima negou as tentativas de acordo e pede os 12 anos de detenção.

Dia do julgamento

O Julgamento de Daniel Alves foi marcado para os dias 5, 6 e 7 de fevereiro, na 21ª seção da Audiência de Barcelona. A presidente será uma mulher, Isabel Delgado Pérez, acompanhada de outros dois magistrados: Luis Belestá Segura e Pablo Díez Noval.

Na segunda-feira (5), a audiência terá início às 10h do horário local (6h de Brasília). A probabilidade é que Daniel Alves preste depoimento neste dia, porém ainda sem hora definida. Além disso, seis testemunhas serão ouvidas.

Na terça-feira (6), haverá mais 22 depoimentos de testemunhas, completando ao todo 28 relatos.

Na quarta-feira (7) e último dia de julgamento, está prevista a análise de dados periciais relativos ao caso, como exames médicos feitos pela denunciante, além de informações como o circuito interno de TV da discoteca.

A data e o horário da denunciante não serão divulgados, para evitar o contato dela com meios de comunicação e outras pessoas envolvidas no caso.

Os jornalistas que estarão credenciais terão uma série de vetos no tribunal. Lá, não será possível fazer imagens no interior da Audiência de Barcelona, nem usar as imagens ou áudios da transmissão interna da TV (acessível apenas na sala de imprensa).

A acusação pediu pena máxima ao jogador, que equivale a 12 anos de prisão. Já que Daniel Alves pagou a multa de atenuante de pena, se condenado, o lateral pode ter a pena reduzida pela metade.