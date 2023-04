IEL oferece 72 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil

Está procurando uma vaga de estágio? Essa pode ser a sua oportunidade. O IEL oferece 72 vagas nas cidades de Campo Grande, Dourados e Corumbá. A remuneração varia de R$ 300,00 a R$1,2 mil. Todas as vagas oferecem auxílio transporte e algumas têm vale alimentação. Para cadastrar o currículo e saber mais detalhes, é só acessar o nosso site: http://sne.iel.org.br/sne/ms.

O período de estágio permite a troca de experiências entre o estudante e funcionários da empresa, o intercâmbio de novas ideias, planos e estratégias. O superintendente do IEL, José Fernando Gomes do Amaral, destaca a importância desse processo.

“O estágio é fundamental na vida acadêmica do aluno, que vai poder vivenciar a parte teórica e prática do que aprende na universidade, além da importância da bolsa de estágio, que ajuda nos gastos com o estudo e nas despesas da família do estudante. Todos ganham, a empresa, que recebe uma pessoa interessada em aprender, e o aluno, que no futuro poderá conseguir um emprego e construir uma trajetória na profissão que escolher seguir”, afirmou.

Atenção aos critérios para ser um estagiário do IEL. É preciso ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de Ensino Superior, Educação Profissional, Ensino Médio, da Educação Especial ou dos anos finais do Ensino Fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Confira as oportunidades do IEL para cada cidade:

Campo Grande: A capital tem 54 vagas nas áreas de Administração, Marketing, Comercial, Segurança do Trabalho, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira, Direito, Letras, Pedagogia, Educação Física, Farmácia, Engenharia Civil, Audiovisual, Design e afins. Na capital, também há vagas para alunos do Ensino Médio e Técnico em Administração e Desenhista Mecânico Projetista.

Dourados: Na segunda maior cidade do Estado, o IEL disponibiliza 17 vagas nas áreas de Pedagogia, Administração, Gestão Comercial, Gestão de Marketing, Vendas, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Letras, Psicologia, Ciências Contábeis, Educação Física e Engenharia de Alimentos. Em Dourados, também há vagas para alunos do Ensino Médio.

Corumbá: Na região do Pantanal, em Corumbá, estudantes de Administração podem concorrer a uma vaga.

Serviço – Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site http://www.iel.org.br ou pelos telefones (67) 99277-4574 e (67) 3044-2114.