Sesc MS realiza atividades em comemoração ao Dia Mundial do Lazer

O Dia Mundial do Lazer (16 de abril) é uma iniciativa global da Organização Mundial do Lazer (WLO), em parceria com o Sesc e outras instituições, que visa reforçar o lazer como um direito social, destacar sua importância na vida cotidiana, bem como expandir e promovê-lo globalmente.

Em 2023 o tema escolhido foi “Lazer Para Transformação Social”, considerando que nos últimos tempos é mais necessário do que nunca reconhecer a importância do lazer para o desenvolvimento individual e coletivo, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar, melhorando as relações sociais, tornando-se muitas vezes um espaço de expressão e envolvimento.

“O lazer é uma atividade fundamental no cotidiano das pessoas que gera autossatisfação e bem-estar. Por isso o Sesc está intensificando suas ações de lazer neste mês de abril, como forma de incentivar e valorizar os meios que promovem a qualidade de vida, para que isso seja constante na vida das pessoas”, destacou Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS.

O Sesc MS irá realizar ações especiais, de 10 a 16 de abril, em todas as suas academias, bem como, diversos desafios nas redes sociais, a fim de mobilizar sobre a importância do lazer para o bem-estar na vida das pessoas. As atividades contêm aulas coletivas com temática lúdica, brincadeiras em família e desafios de movimento.

Além disso, cada academia fará um Dia Especial, com atividades de lazer abertas ao público, a fim de destacar a importância desse tipo de atividade no cotidiano das pessoas.

No dia 12/04, a academia Sesc Aquidauana irá realizar uma aula de circuito funcional, na própria unidade a partir das 18h. No dia 13/04, será o Dia Especial da academia de Sesc Dourados, com aula de pilates solo com temática lúdica, a partir das 18h. No dia 14/04, serão realizadas atividades de lazer em Campo Grande na praça Belmar Fidalgo, promovidas pela academia Sesc Camillo Boni, a partir das 19h. Por fim, no dia 15/04, a academia Sesc Ponta Porã irá realizar, a partir das 16h, uma aula coletiva aberta ao público, no Parque Horto.

Confira a programação completa do Dia Mundial do Lazer no Sesc em nosso site sesc.ms e em nossas redes sociais @sescms.