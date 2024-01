Hilux com sinais de identificação adulterados é apreendida pelo DOF em Ponta Porã

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (24), uma Toyota Hilux de cor branca com os sinais de identificação do motor diferentes do constante no documento do veículo.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-382, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor da Hilux. O homem de 27 anos de idade disse que comprou a camionete e que transferiu para seu nome. Durante a checagem constatou-se a alteração.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com a camionete e o condutor, na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, para esclarecimento dos fatos.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.