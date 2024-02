Ex-alunos do Sesi MS são aprovados em seletiva para competir pelo Sesi em SP

Dois ex-alunos da Escola Sesi em Mato Grosso do Sul foram contratados para fazer parte de equipes esportivas de alto desempenho do Sesi em São Paulo. Neste início de temporada, a judoca Maria Júlia Moreira e o nadador Otávio Gomes foram aprovados em seletivas realizadas nas unidades paulistas do Sesi em Botucatu e São Bernardo do Campo, respectivamente.

Maria Júlia Moreira destacou-se nas categorias de base do judô após conquistar várias medalhas em torneios nacionais e internacionais, com destaque para o bronze no mundial escolar (Gymnasiade), disputado na França em 2022. Para dar sequência à carreira promissora no esporte, a judoca concluiu o ensino médio e mudou-se para São Paulo, enquanto a família permaneceu em Campo Grande.

“Aconteceram várias novidades depois que terminei o ensino médio, e praticamente me deparei com a vida adulta. Muitas coisas vieram, como as escolhas de faculdade, mudança de cidade, troca de academia e, agora, esse desafio de morar sozinha em São Paulo para seguir em busca de um sonho. Está sendo uma experiência e tanto, pois nunca saí de perto dos meus pais. As responsabilidades aumentaram. Tem sido muito bom para o meu crescimento pessoal e profissional”, disse Maria Júlia.

Otávio também precisou distanciar-se da família para alcançar novas marcas no esporte. Depois de nadar na infância e adolescência pela Escola Sesi de Corumbá e pelo Rádio Clube de Campo Grande, o atleta encara desafios maiores em águas paulistas.

“Está sendo uma experiência muito bacana. É uma estrutura diferenciada, os técnicos são atenciosos e acredito que tudo isso esteja ajudando bastante no meu desenvolvimento como atleta e como pessoa. Nessas três semanas aqui, tive uma melhora significativa. Acredito que, com mais tempo de trabalho, poderei estar atingindo minhas metas”, contou Otávio.

Enquanto alunos do Sesi em Mato Grosso do Sul, Maria Júlia e Otávio fizeram parte do Programa de Incentivo ao Atleta (PIA). O objetivo do programa é contribuir com o desenvolvimento de alunos-atletas para que possam se dedicar ao treinamento atlético e participar de competições em todos os níveis. Com isso, espera-se fortalecer gerações de atletas com o potencial de representar o Sesi MS em torneios municipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Para 2024, o Sesi MS está preparando um programa de intercâmbio com outras unidades Sesi espalhadas pelo Brasil, a fim de dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Programa de Incentivo ao Atleta.