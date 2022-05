Estreia nos Jogos Escolares de Campo Grande marca nova fase de apoio ao esporte na Escola Sesi em MS

A participação da Escola Sesi de Campo Grande nos Jogos Escolares Municipais representa um marco na trajetória da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul. A partir deste ano, o Sesi intensifica o apoio ao desporto escolar em todas as suas sete unidades escolares espalhadas pela capital e interior do Estado. A instituição passa a dar prioridade ao incentivo de alunos atletas e ao investimento em parcerias com entidades que são referência esportiva nacional.

Nesta quarta-feira (20/04), o ginásio Guanandizão foi o palco da cerimônia de abertura da 35ª edição dos jogos, que são promovidos pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte). O evento reúne 2,6 mil alunos de 12 a 17 anos, oriundos de 87 escolas públicas e particulares, para a disputa de modalidades coletivas e individuais. Os campeões representam a capital nas competições escolares em nível estadual.

Segundo o superintendente do Sesi, Régis Borges, a proposta para 2022 é fazer com que cada escola consolide a prática de ao menos um esporte coletivo, nos naipes masculino e feminino. A Escola Sesi conta com unidades em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Naviraí e Maracaju.

O gestor reconhece os benefícios da prática esportiva para os jovens. “Ganhar ou perder faz parte do jogo e do processo de aprendizado dos jovens. Nosso interesse com o apoio ao esporte é desenvolver nos alunos as habilidades e competências que o esporte consegue como nenhum outro tipo de atividade. Estamos muito animados e acreditamos que a prática esportiva vai ser um novo momento na vida da Escola Sesi”, diz o superintendente.

O gerente de Educação do Sesi, Josebene Lima de Moura Filho, complementa que a cultura do esporte nas escolas da rede será integral. “Vamos incentivar não somente os alunos atletas, mas todos os alunos a praticar esporte. Estamos focando na educação esportiva, algo que eles vão levar para a vida toda”.

Os Jogos Escolares voltam ao calendário esportivo municipal depois de dois anos, por conta do isolamento social provocado pela pandemia. Para o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, a retomada da competição é um momento ímpar. “É motivo de muita alegria poder receber os alunos atletas e proporcionar esse intercâmbio. Sabemos que é daqui que saem as grandes revelações esportivas. Damos oportunidade para que esses atletas possam aparecer no cenário municipal, estadual e nacional.”, afirma.

Na edição atual, a Escola Sesi será representada por alunos atletas de vôlei de quadra e de praia, natação e judô. O articulador de esportes do Sesi, Márcio Aparecido Alves, se diz confiante na conquista de bons resultados nos jogos municipais. “Considero que temos possibilidades de título, então acredito que na classificação geral dos jogos a Escola Sesi vai aparecer entre as primeiras colocadas”.