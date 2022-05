Vereador Kleber Ortiz pede construção de asfalto no Nova Ponta Porã

O vereador Kleber Ortiz solicitou, por meio de indicação apresentada na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, que a Prefeitura promova a obra de pavimentação asfáltica na rua Athamaril Saldanha, no bairro Nova Ponta Porã.

Segundo ele, “o atendimento do pedido formalizado pela indicação se faz necessário, pois com a pavimentação asfáltica daquela via, o tráfego de carros e pedestres irá melhorar grandiosamente, dessa forma, contribuindo para a infraestrutura do bairro”, argumentou ele no documento encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.