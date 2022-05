Forças de Segurança de MS recebem maior promoção da história do Estado

A Segurança Pública de Mato Grosso do Sul viveu momento histórico nesta semana após o governador Reinaldo Azambuja promover, em um único dia, milhares de policiais civis e militares. Este já é considerado o maior ato de valorização dos servidores das Forças de Segurança desde a criação do Estado.

“Com diálogo e responsabilidade, estamos fazendo as filas das promoções andarem no nosso Governo. Seguimos com o propósito da reestruturação e fortalecimento das Forças de Segurança Pública, com um trabalho profícuo de respeito, reconhecimento e cumplicidade”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

As promoções foram publicadas em Diário Oficial na quarta-feira, 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, o patrono das polícias brasileiras.

Em relação à Polícia Civil, foram 1.016 promoções referentes a 2019. Elas abrangem profissionais de todas as carreiras: delegados, investigadores, escrivães, médicos-legistas, peritos criminais, papiloscopistas e agentes de polícia científica.

No que se refere à Polícia Militar em publicação extra no Diário Oficial do Estado (DOE), foram promovidos de 364 oficiais e praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por antiguidade, merecimento, tempo de convocação e tempo de designação.

Entre os promovidos estão os oficiais e praças convocados e designados, que são os militares da PM que se aposentaram e após algum tempo acabaram voltando para a ativa. A promoção desses servidores está prevista na Lei Complementar n.º 294, de 21 de março de 2022, que criou os quadros suplementares de efetivos da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros Militar.

O ato publicado nesta quarta-feira coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda, como o primeiro estado do país a promover policiais da reserva por tempo de convocação ou de designação, conforme o Comandante-Geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a promoção dos policiais militares é mais que valorização profissional. “É um reconhecimento pelos excelentes serviços prestados ao Estado e à população, que permite aqueles policiais que já haviam ido para a reserva galgar um posto a mais na carreira ao retornar ao serviço ativo, e isso também incentiva que outros oficiais e praças voltem e contribuam não apenas com a segurança pública, mas também com os policiais mais novos, repassando os conhecimentos por eles adquiridos”, disse o secretário.

Desde 2015 a gestão do Governador Reinaldo Azambuja já promoveu 582 oficiais e 6.566 praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Logo no início da manhã de hoje, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a promoção a terceiros-sargentos, por mérito intelectual, de 224 praças da Polícia Militar, que concluíram com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos, realizado entre 15 de dezembro e 13 de abril.

Os efeitos das promoções dos praças a terceiros-sargentos são a contar de 13 de abril deste ano. A solenidade de formatura acontece na segunda-feira, dia 25 de abril, a partir das 17 horas, no Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.