Em Santa Rita do Pardo, Governo investe R$ 28 mi, entrega anel viário e nova delegacia da Polícia Civil

Com projetos e ações para o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado já investiu – em 2023 -, R$ 28 milhões em Santa Rita do Pardo. Os recursos foram destinados a obras, educação, saneamento e infraestrutura, projetos concluídos e execução que transformam o município – que no dia 18 de dezembro completa 36 anos –, inserido na gestão inclusiva e próspera do Governo do Estado.

Com investimentos de aproximadamente R$ 19,2 milhões, foram inauguradas nesta quinta-feira (14), a obra do Anel Viário de Santa Rita do Pardo e a Delegacia de Polícia Civil.

O governador Eduardo Riedel esteve no município para entregar as duas obras, que além da melhoria da infraestrutura da cidade, também têm importância social e de segurança para a população.

“A construção da delegacia é fruto de parcerias importantes, e um equipamento de segurança pública essencial de qualquer município. Assim gente oferece um ambiente de segurança. E o anel da MS-040 é importante para o tráfego e para o centro de Santa Rita do Pardo”, disse Riedel.

O governador também confirmou a continuidade (da pavimentação) da MS-040 até o município de Brasilândia. “É um compromisso, e sem dúvida vamos avançar, pois a MS-040 será uma outra opção de entrada em Mato Grosso do Sul para quem chega de São Paulo. Tudo isso gera um ambiente seguro de investimentos no Estado”, disse o governador.

A obra de implantação e pavimentação asfáltica do contorno viário de Santa Rita do Pardo, com extensão de 2,8 km recebeu investimentos de R$ 17,7 milhões, liga a MS-040 e MS-338 – rodovias que interligam, respectivamente, o município a Campo Grande e Bataguassu. No trecho também foi instalada uma obra de arte.

“São investimentos que beneficiam toda a população e região, que vão ser atendidos aqui”, disse o prefeito de Santa Rita do Pardo, Lúcio Roberto Costa.

O anel viário começou a ser implantando em março do ano passado. A obra inclui também a construção de uma ponte sobre o Córrego Corincho, pela qual a rodovia passa, aprimorando a infraestrutura local.

Com 7,9 mil habitantes, Santa Rita do Pardo fica a aproximadamente 260 km de Campo Grande. A conclusão do anel viário vai reduzir o tráfego de veículos pesados na área urbana e aliviará o fluxo, além de aumentar a segurança de quem vive no local.

A atendente de restaurante Eliane Araújo, 38 anos, confirma que o anel viário contribui para a melhoria do trânsito na área urbana. “As carretas estão passando fora da cidade. A gente percebe que fica mais seguro para todos”.

“Com o contorno, as duas avenidas ficam livres. Para os moradores é ótimo “, afirma o funcionário público, Avelino Veríssimo, sobre a importância do contorno para a segurança da população. A melhoria na rodovia também facilita o escoamento da produção agrícola e o acesso à Capital e a outros municípios.

Polícia Civil

O novo prédio da Delegacia de Polícia Civil, recebeu investimento de aproximadamente R$ 1,6 milhão na obra e para a aquisição de mobiliário.

Os valores foram viabilizados por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Santa Rita do Pardo, Ministério Público (comarca de Bataguassu) e Polícia Civil.

“Essa parceria mostra que sabemos da responsabilidade, também do município com segurança pública essa estrutura vai melhorar a qualidade de vida da população”, disse o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

O antigo prédio que abrigava a delegacia era da década de 80, e foi totalmente remodelado para atender às necessidades atuais com construção de 16 salas, incluindo uma sala de reunião para atendimento do Conselho de Segurança, celas adequadas, dormitórios e uma Sala Lilás – para atendimento das mulheres em situação de violência.

“Trabalhávamos num prédio bastante antigo, adaptado. Com a delegacia nova muda a forma de atendimento a população e o conforto para os policiais, com infraestrutura excelente. Santa Rita do Pardo vivência o progresso. Mas estamos atentos, com investimentos em segurança”, disse o delegado Lúcio Marinho.

O evento foi acompanhado também pelos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), além do delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, e autoridades locais.

O Governo do Estado mantém obras em execução em Santa Rita do Pardo, que somam mais de R$ 10,7 milhões. Os investimentos são direcionados para obra de pavimentação asfáltica, drenagem e restauração funcional do pavimento no Bairro Novo Horizonte, além da pavimentação asfáltica no centro e Bairro Nova Esperança e investimento no sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.