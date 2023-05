Dorcelina Folador recebe Ação Social neste sábado

Comunidade terá acesso à diversos serviços como consulta ao Cadastro Único e vacinas contra covid-19

O bairro Vila Esperança recebe, neste sábado (6), Ação Social e de Cidadania, promovido pela Prefeitura de Dourados em parceria com outras entidades e instituições. Entre os serviços prestados, atualização do calendário vacinal e inscrição no programa habitacional. A Ação acontece no CCPCD Dorcelina Folador, entre 8h e 12h, na rua dos Caiuás, 955.

Durante toda a manhã, a equipe do Núcleo de Imunização fará atendimentos para que as pessoas tenham oportunidade de se vacinar contra a covid-19 e influenza e, para isso, é importante que, além dos documentos, levem a Carteira de Vacinação. Por causa da Ação, exclusivamente neste sábado não haverá atendimento na Sala de Vacinação do PAM.

Outras atividades previstas para a comunidade são consulta do cadastro único, orientações sobre saúde, atendimentos de beleza, informações sobre o passe livre para pessoas com deficiência, atendimento de beleza, varal solidário e apresentações esportivas.

A Agehab (Agência de Habitação de Dourados) estará presente para os interessados em fazerem inscrição em programa habitacional. Para isso, é necessária a apresentação de diversos documentos pessoais e que comprovem residência em Dourados, estado civil, econômico e de dependentes. Veja abaixo.