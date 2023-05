Tribunal de Contas inicia campanha de inverno “TCE-MS Solidário”

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, o momento é de prestar solidariedade a quem não tem meios de se proteger contra o frio. Contando com o apoio dos servidores do TCE-MS, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, convida todos a aderirem à edição 2023 da campanha “TCE-MS Solidário”, que teve início dia 3 de maio e vai até o dia 1 de junho.

Com o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores, a campanha pretende incentivar e estimular o espírito de solidariedade dos servidores em favorecimento da população em situação de vulnerabilidade social. “É uma campanha nossa, e que conta com a generosidade dos nossos servidores. Com a doação de um casaco ou cobertor, podemos aquecer o corpo e o coração de quem realmente necessita”, destaca o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Jerson Domingos.

A campanha, coordenada pela equipe de Cerimonial do TCE-MS, conta com o engajamento de todos os servidores. As doações já estão sendo recebidas no ponto de coleta localizado no saguão do TCE-MS.