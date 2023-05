Dois são presos pela PM em Dourados com quatro pistolas e dez carregadores

Quando questionados pelos militares, afirmaram que as 4 armas de fogo de calibres 9 milímetros e 10 carregadores foram adquiridas em Ponta Porã e pretendiam levar até a capital carioca.

Policiais militares do 3° Batalhão da Polícia Militar de Dourados realizaram a prisão de dois homens, de 33 e 28 anos de idade, que transportavam 4 pistolas 9 milímetros de uso restrito e 10 carregadores em um veículo. A detenção ocorreu nesta quinta-feira (04/05), na região do Jardim Santa Maria.

Uma equipe da Rádio Patrulha durante patrulhamento na rua Ponta Porã, na região do Jardim Santa Maria, avistou um carro Renault/Logan em deslocamento por uma via vicinal. Durante a abordagem, o condutor e o passageiro informaram aos militares que retornavam do Paraguai, onde visitaram parentes, e que estavam naquela região procurando um posto de combustível. Ainda na abordagem, o indivíduo de 33 anos de idade se identificou como advogado.

Na busca veicular com um cão de faro, foram localizadas em um compartimento oculto sobre a tampa do alto faltante, 4 armas de fogo de calibres 9 milímetros do tipo pistola e 10 carregadores.

Quando questionados, afirmaram que as armas e os carregadores foram adquiridos em Ponta Porã e pretendiam levar até a capital carioca para revenda.

O material apreendido, o Renault/Logan, e os autores foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados.