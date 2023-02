Covid-19: Dourados retoma vacinação de crianças nesta segunda-feira

Núcleo de Imunização recebeu novos lotes de Pfizer Baby e pediátrica na sexta-feira

A vacinação de crianças contra a covid-19 será retomada em Dourados nesta segunda-feira (6). O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu na sexta (3) um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos, e da Pfizer Baby, direcionadas para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. As doses são destinadas tanto para completar o ciclo vacinal (dose 2) como para a primeira.

As doses da vacina Pfizer pediátrica foram distribuídas nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do município. “É importante que os pais e responsáveis de crianças nesta faixa etária procurem os locais de vacinação, para primeira dose ou completar a imunização, principalmente com o início do ano letivo. Como as aulas começam dia 13, as vacinas estarão disponíveis uma semana antes”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização.

Segundo ele, no caso da Pfizer Baby, as doses seguem disponíveis apenas na Sala de Vacinação do PAM, doses 1 e 2. “O envio desses novos lotes mostra que o Ministério da Saúde entende a importância de seguirmos a campanha de vacinação contra a covid-19. Porém, a quantidade enviada ainda é limitada, então pedimos aos pais que levem seus filhos aos pontos de vacinação assim que possível, já que não temos ainda previsão de recebermos mais vacinas”, completa Edvan.

As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A Sala de Vacinação do PAM funciona de segunda a sexta-feira, entre 13h e 18h, e aos sábados das 8h às 13h.