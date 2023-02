Palmeiras não toma conhecimento, vence Santos e mantém a liderança geral do Paulistão

Verdão manda no jogo do primeiro ao último minuto e afundou ainda mais o rival em crise

O Palmeiras foi absoluto e não deu chances na noite deste sábado ao Santos no Morumbi. Segundo o Lance!., em jogo pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Verdão bateu o Peixe por 3 a 1. Murilo, Rony e Giovani marcaram para a equipe alviverde. Eduardo Bauermann descontou para os santistas já nos acréscimos da partida.

O jogo foi disputado no estádio do São Paulo, pois o Allianz Parque, casa palmeirense, estava cedida para um evento privado. A torcida palestrina, no entanto, pareceu não sentir falta da sua arena e fez do Cícero Pompeu de Toledo o seu lar.

Os santistas, por sua vez, foram completamente engolidos pelo rival. O clube do litoral paulista foi praticamente nulo ofensivamente e tomou um baile na parte defensiva. No fim da partida, teve até direito a ‘olé’ do Palmeiras.

O Palmeiras voltará a campo nesta quinta-feira (9), contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque. Enquanto o Peixe jogará um dia antes, na quarta-feira (8), contra o São Bento, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Recorde de público no Morumbi

O Palmeiras colocou mais de 49 mil torcedores no Morumbi. Esse foi o recorde de público do Palmeiras em um jogo como mandante no Século XXI, superando o empate sem gols contra o Corinthians no torneio Rio-SP de 2002. De quebra, foi também o maior público do Verdão com torcida única, desde que a medida foi adotada, em 2016.

Não há nada tão ruim que não possa piorar. E com o Santos aconteceu exatamente isso logo aos 10 minutos do clássico contra o Palmeiras. Se há um atleta blindado das críticas na péssima fase vivida pelo Peixe, é o goleiro João Paulo. Porém, o atleta se lesionou no início da partida, após uma finalização de Dudu para fora, em que o camisa 34 caiu de mal jeito. Ele sentiu a coxa esquerda e será reavaliado já neste domingo (5). O capitão santista foi substituído imediatamente após sentir, dando lugar para Vladimir, que fez os seus primeiros minutos desde o retorno ao Alvinegro Praiano.

O lance começou com Endrick brigando. Uma bola foi esticada, o garoto não alcançou, porém apertou o zagueiro Messias e ganhou o escanteio. Na cobrança, Veiga cruzou, Zé Rafael desviou, o volante santista, Vinicius Zanocelo, afastou mal, em cima de Gustavo Gómez e a bola voltou para Murilo tocar para o fundo do gol. Antes, o defensor já havia ficado no quase, quando no início do jogo tentou aproveitar o rebote de uma finalização de Raphael Veiga, que João Paulo, que ainda estava em campo, espalmou, mas foi bloqueado por Eduardo Bauermann.

O Palmeiras controlou o jogo durante toda etapa inicial, tentou se aproveitar da chuva para arriscar de longe e chegou ao segundo gol já nos acréscimos da etapa inicial, novamente em um lance que começou em um tiro de canto. Primeiro, Zanocelo tentou afastar e quase mandou contra, Vladimir, que já havia entrado, espalmou, Endrick tocou na bola e o goleiro santista fez nova defesa, em cima da linha, na sequência a redonda sobrou para Rony dominar com tranquilidade e finalizar no único espaço possível para marcar o segundo gol palmeirense.

O Palmeiras voltou mais retraído na segunda etapa, deu alguns espaços para o Santos, mas o Peixe não aproveitou. A equipe da Vila Belmiro não finalizou em direção à meta adversária somente uma vez.

E mesmo em um ritmo menor, o Verdão conseguiu chegar ao terceiro gol, e com uma cria da Academia. Giovani entrou no lugar de outra prata da casa, Endrick, aos 22 minutos, e três minutos depois marcou o seu segundo gol como profissional – o primeiro havia acontecido no fim de 2021. Mas a jogada em que o camisa 17 deixou a sua marca teve capítulo à parte com Rony, que fez o que quis com o zagueiro Messias e deu a assistência, rolando a bola para trás, de forma açucarada.

No último lance do jogo, o Santos conseguiu o gol de honra com Eduardo Bauermann, subindo mais alto que a defesa palmeirense, após cobrança de falta alçada à área, pelo lado direito.

Palmeiras 3 x 0 Santos

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: 4 de fevereiro de 2023, às 18h30

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luís Marques

Árbitro de vídeo: Adriano de Assis Miranda

Público e renda: 49.241 pessoas / R$ 2.073.483,00

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Zé Rafael e Gabriel Menino (Palmeiras); Dodi e Camacho (Santos)

Cartões vermelhos:

GOLS: 1-0 Murilo (22’/1T); 2-0 Rony (51’/1T); 3-0 Giovani (25’/2T)

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 37’/2T), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Jaílson, 22’/2T) e Raphael Veiga (Atuesta, 37’/2T); Rony, Endrick (Giovani, 22’/2T) e Dudu (Breno Lopes, 41’/2T). Técnico: Abel Ferreira.

Santos

João Paulo (Vladimir, 17’/1T)); João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Dodi (Lucas Barbosa, intervalo) e Vinicius Zanocelo (Camacho, 19’/2T); Mendoza, Marcos Leonardo (Maicon, 30’/2T) e Lucas Braga (Raniel, 19’/2T). Técnico: Odair Helmann.