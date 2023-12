City passa fácil pelo Urawa Reds e pega o Fluminense na final do Mundial de Clubes

Os gols foram marcados por Hoibraaten, contra, Kovacic e Bernardo Silva

Na tarde desta terça-feira o Fluminense conheceu o seu adversário na final do Mundial de Clubes da Fifa. Segundo a Gazeta Esportiva, o Manchester City venceu fácil por 3 a 0 o Urawa Reds, do Japão, pela outra semifinal, no Estádio Rei Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Os gols foram marcados por Hoibraaten, contra, Kovacic e Bernardo Silva.

Assim, o clube inglês confirma o elevado favoritismo e segue vivo na busca pelo inédito título mundial, assim como o Tricolor Carioca, que superou o Al Ahly, por 2 a 0, na segunda, para avançar à grande decisão.

Por sua vez, a equipe japonesa disputará o terceiro lugar da competição contra os egípcios.

Agora, Manchester City e Fluminense se enfrentam na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), novamente em Jedá. Mais cedo, a partir das 11h30, o Urawa Reds encara o Al Ahly, no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

O jogo

O City iniciou a partida à sua maneira, com domínio da posse de bola e das ações, mas encontrou um adversário organizado no campo defensivo e preparado para proteger a sua meta o tempo que fosse necessário. Assim, os ingleses criaram chances aos 14 e aos 18, ambas com Bernardo Silva, mas sem grande perigo.

A primeira grande oportunidade dos Citizens aconteceu apenas aos 30 minutos, com o luso-brasileiro Matheus Nunes. O meia recebeu passe de Bernardo Silva na ponta direita da área, tirou o marcador e bateu com força para boa defesa do goleiro Nishikawa, que mandou para escanteio.

Aos 35, o arqueiro do Urawa Reds salvou a equipe mais uma vez. Phil Foden arriscou chute da entrada da área, mas o camisa 1 espalmou para escanteio. Dois minutos depois, Matheus Nunes finalizou e também parou em Nishikawa.

O gol do Manchester City, enfim, saiu aos 46 do primeiro tempo. Após tabela pela direita, Matheus Nunes cruzou rasteiro para a pequena área e o zagueiro Hoibraaten acabou mandando contra a própria meta, marcando contra.

Ingleses garantem vitória no segundo tempo

Na volta do intervalo, os comandados de Pep Guardiola precisaram de apenas seis minutos para ampliar a vantagem. Walker deu bela bola enfiada para Kovacic, que disparou no corredor central. O croata saiu cara a cara com Nishikawa e bateu alto, na saída do goleiro japonês, para fazer o 2 a 0.

Sete minutos mais tarde, os ingleses fizeram o terceiro. Matheus Nunes avançou pela esquerda e chutou forte para defesa de Nishikawa. No rebote, Bernardo Silva finalizou no canto esquerdo e contou com desvio na marcação para balançar as redes.

O City criou oportunidades para transformar a vitória em goleada aos 17, com Grealish, e aos 24, com Oscar Bobb, mas desperdiçou ambas as chances. Já os japoneses quase descontaram aos 20, após lambança da defesa inglesa. Assim, sem mais sustos, o clube de Manchester controlou a partida até o apito final e garantiu a classificação para a final, contra o Fluminense.