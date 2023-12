Reitora do IFMS é reconduzida para 2º mandato

Elaine Cassiano é a primeira gestora máxima reeleita no IFMS. Diretores-gerais dos campi também foram empossados em solenidade

Na tarde dessa segunda-feira, 18, foi realizada em Campo Grande a solenidade de recondução de Elaine Cassiano ao cargo de reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com mandato previsto para quatro anos. O momento é histórico pois ela é a primeira gestora máxima a ser reeleita pela comunidade escolar.

O decreto de recondução ao cargo de reitora foi publicado no dia 6 de dezembro, assinado pelo presidente da república em exercício, Geraldo Alckmin, e subassinado pelo ministro da educação, Camilo Santana.

Em seu discurso, Elaine relembrou alguns dos êxitos de seu primeiro mandato, destacou o trabalho conjunto com diretores-gerais e equipes dos campi, a quem chamou de “companheiros de jornada”, e agradeceu a confiança depositada pela comunidade para um novo período a frente do IFMS.

“Mesmo em meio a uma crise orçamentária e desafios que ninguém poderia prever, como a pandemia, buscamos mais de R$ 48 milhões de recursos orçamentários extras, lutamos para manter os recursos da assistência estudantil, cuidamos da saúde dos servidores implantamos o teletrabalho, fizemos concurso público para professor e técnico-administrativo, entre outras ações”, elencou a reitora, ao renovar seu compromisso de promover a educação de excelência.

Elaine deu boas-vindas aos novos gestores, pontuando a importância do trabalho coletivo e destacando a necessidade de que as novas equipes sejam propositivas durante os próximos quatro anos.

“Cada novo começo é uma oportunidade de reinventar e encontrar caminhos que nos permitam crescer. É quando nos desafiamos a sair da zona de conforto e abraçamos a coragem para alcançar um suporte que crescemos. Que possamos abraçar este recomeço com fé e esperança e trilhar nosso caminho com muito amor pelo IFMS”, finalizou.

A mesa de autoridades foi composta pelo senador Nelson Trad Filho, o deputado estadual Renato Câmara, o presidente do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS) e reitor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Jones Dari Goettert, a presidente do grêmio estudantil Heloisa Nantes de Lima, e o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), Thiago Tomaz de Assis.

“Fiz questão de estar aqui porque tenho uma história com o IFMS, sinto como se ele fosse um filho meu também. Quando era prefeito de Campo Grande e o Lula era presidente, ele me falou: vamos levar o Instituto Federal para Campo Grande, precisa só de um terreno! E isso a gente já tinha, ali na frente da Base Aérea. Acabou que deu tudo certo, a gente conseguiu edificar o Instituto Federal, que para nós, da bancada federal, é um motivo de muito orgulho”, apontou o senador.

Diretores – Também foram empossados pela reitora, durante a solenidade, os novos diretores-gerais de sete campi, com mandato de mesma duração:

Campus Aquidauana | Andréa Marques Rosa

Campus Corumbá | Renilce Miranda Cebalho Barbosa

Campus Dourados | Ricardo Nascimento

Campus Jardim | Luciano Rodrigues Duarte

Campus Naviraí | Wagner Antoniassi

Campus Nova Andradina | Débora Cristina Macorini Ocon de Almeida

Campus Três Lagoas |Edson Italo Mainardi Júnior

De acordo com a nova diretora-geral de Nova Andradina, Débora Ocon, muitos são os desafios para os próximos anos, principalmente por ser um campus agrário.

“O nosso campus é uma fazenda, e isso demanda um trabalho intenso que já vem sendo realizado, mas que precisa ser ampliado. Um dos grandes desafios é a manutenção da nossa moradia estudantil, na qual temos 52 estudantes do ensino médio, e a Casa do Estudante Universitário. Nós também temos atividades na área urbana, sem ainda uma sede fixa. Então a minha intenção é trabalhar com esses desafios e cada vez melhorar mais a instituição”, explicou.

Além dos sete novos diretores empossados, também foram reconduzidos ao cargo de direção-geral Dejahyr Lopes Junior, do Campus Campo Grande, e Angela Kwiatkowski, da unidade de Coxim, ambos reeleitos para um segundo mandato

Para Dejahyr, os próximos anos são de consolidação do campus da capital.

“Tivemos dois anos de pandemia ao longo deste primeiro ciclo, com decisões inéditas que tivemos de tomar, e o processo de consolidação do campus da capital que vem avançando. Isso nos coloca para os próximos quatro anos um desafio enorme, que é finalmente chegar àquilo que foi pensado para o campus, com todos os cursos possíveis e infraestrutura que a gente possa oferecer à comunidade”, ressaltou.

Segundo o diretor, o novo Bloco F do campus está com entrega prevista para daqui um mês, e será uma “virada de chave significativa para o campus”. Cerca de 80% do espaço será para salas de aula, além de dois laboratórios de informática e outras salas para atendimento.

O também reeleito diretor-geral Izidro dos Santos de Lima Junior, de Ponta Porã, não pôde estar presente na solenidade, mas irá exercer mandato pelos próximos quatro anos como gestor da unidade.

As portarias de nomeação dos diretores foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira, 13.

Na cerimônia, realizada no Auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) e transmitida ao vivo pelo YouTube, a reitora também conduziu o ato de apresentação de pró-reitores e diretores sistêmicos da reitoria do IFMS.

O evento contou, ainda, com as apresentações musicais da Banda Oh Phill, composta por estudantes do IFMS, e da professora Cinara Ribeiro.

Eleições – Todos os diretores-gerais foram eleitos em votação no dia 6 de setembro, realizada pela primeira vez de forma on-line no IFMS. Dos 12,5 mil eleitores aptos a votar – entre estudantes, docentes e técnicos-administrativos – 48,81% participaram.

Na ocasião, também foi reeleita a reitora Elaine Cassiano, para um novo mandato de quatro anos à frente da instituição, com 35,99% dos votos.