CCR MSVia prossegue com obras nas pistas da BR-163/MS nesta segunda-feira

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista

A CCR MSVia continua nesta segunda-feira (11/03) com operações pare-e-siga e de desvio de tráfego em trechos da BR-163/MS. A ação de pare-e-siga consiste na interdição do tráfego em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul, devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista. Os locais estão sinalizados.

A Concessionária reforça aos usuários que fiquem atentos e redobrem a atenção na aproximação de tais trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego

Sonora – entre os kms 831 e 822;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 648 e 635;

Jaraguari – entre os kms 510 e 503;

Campo Grande – no km 432;

Rio Brilhante – entre os kms 336 e 331.

Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes – entre os kms 792 e 791;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 712 e 711;

Bandeirantes – entre os kms 558 e 557 e entre os kms 546 e 543;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 395 e 393;

Douradina – entre os kms 302 e 301 e entre os kms 299 e 298;

Dourados – entre os kms 250 e 249;

Caarapó – no km 214;

Itaquiraí – no km 81;

Mundo Novo – no km 2.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).